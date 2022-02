POZZUOLI – «Esclusivi attimi di piacere» al ristorante “White Chill Out” di via Napoli. Uno dei più rinomati locali dell’area flegrea, con vista sul magnifico golfo, offre freschissime e particolari specialità di mare, champagneria, una ricercata selezione di vini e dessert unici. Il tutto in una cornice unica e suggestiva in un locale raffinato. White Chill Out è sul lungomare di via Napoli. Per info e prenotazioni 081/0124726.

*articolo con contenuto sponsorizzato