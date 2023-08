POZZUOLI/ Enzo e Domenico: i tuffi in piscina prima della tragedia. Arrestato il 17enne alla guida dell’auto e sospeso il capo della polizia

POZZUOLI – Allegri e sorridenti sono ripresi in un video mentre si tuffano nella piscina di un locale di Ksamil. Vincenzo Tizzano e Domenico Gritto erano lì per festeggiare il 42esimo compleanno di Enzo, scoccato proprio alla mezzanotte di ieri. Momenti di felicità che hanno preceduto l’immane tragedia, consumata lungo la strada verso Saranda, località dove i due avevano affittato una casa insieme ad altri tre amici. Il Consolato generale d’Italia a Valona in raccordo con la Farnesina sta seguendo il caso con la massima attenzione. Sulla salma dei due giovani è stata disposta l’autopsia che servirà a chiarire le esatte cause che hanno portato al decesso. Intanto i familiari di Tizzano e Gritto sono partiti alla volta dell’Albania.

L’ARRESTO – Dopo l’incidente il 17enne senza patente che era alla guida della Mercedes che ha travolto la moto Honda presa a noleggio dai due turisti puteolani, è stato arrestato e accusato di due reati penali, “violazione del codice della strada” con conseguente morte di più persone e “guida impropria”. E’ quanto si apprende dal giornalista Limos Didani del sito albanese shqiptarja.com che ha seguito l’intera vicenda e che ha sapere che “il Direttore Generale della Polizia di Stato, Muhamet Rrumbullaku, ha sospeso il Capo della Polizia Stradale di Saranda, dopo l’incidente sull’asse Saranda-Ksamil che ha ucciso 2 giovani turisti italiani, dopo che la loro moto era stata investita da un veicolo guidato da un adolescente 17enne senza patente. La Polizia ha sospeso il capo della Polizia stradale di Saranda Adriatik Shehu e ha messo sotto indagine i dirigenti della Polizia stradale della Direzione di Polizia di Valona.”