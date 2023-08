POZZUOLI/ Lidi abusivi a via Napoli: in corso sequestro di lettini e ombrelloni, diversi denunciati

POZZUOLI – E’ in corso sul lungomare di Via Napoli un’operazione congiunta tra la Capitaneria di Porto e il commissariato di Polizia di Pozzuoli nell’ambito delle attività “Mare Sicuro” che sta portando al sequestro di decine tra ombrelloni, lettini e sedie sdraio. Nel mirino della task force sono finiti due tratti di arenile gestiti senza alcuna autorizzazione da alcune famiglie del posto. In questi minuti poliziotti e militari stanno facendo rimuovere il materiale che da settimane occupava gli spazi del demanio marittimo. Diverse persone sono state denunciate per occupazione abusiva. Da anni il tratto di spiaggia ai piedi del lungomare Sandro Pertini viene preso d’assalto dagli abusivi che gestiscono illegalmente il business del noleggio dei servizi balneari. (seguiranno approfondimenti)