POZZUOLI/ Giovani morti in Albania, il cordoglio del sindaco Manzoni

POZZUOLI – «Ho appreso con dolore la notizia della morte di due giovani puteolani, vittime di un tragico incidente stradale avvenuto in Albania, paese che avevano scelto per trascorrere le loro vacanze estive. Ai loro familiari, in questo momento di grande dolore, va il mio profondo cordoglio». Queste le parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha rivolto un pensiero alle famiglie delle vittime del tragico incidente stradale avvenuto questa notte a Saranda e costato la vita ai due puteolani Vincenzo Tizzano e Domenico Gritto.