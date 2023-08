POZZUOLI/ Ladri si fingono operai e rubano in un appartamento al Parco Bognar

POZZUOLI – Furto in appartamento nel primo pomeriggio di oggi al Parco Bognar di Pozzuoli. Poco prima delle 16 due uomini -vestiti con indumenti da lavoro- sono entrati in un’abitazione posta al piano rialzato di una palazzina attraverso una finestra ed hanno portato via un’aspirapolvere e diversi oggetti preziosi che avrebbero messo in un borsone per poi uscire dalla porta d’ingresso. Alcuni testimoni hanno assistito alla fuga, tentando anche di rincorrerli. Uno dei due è scappato in sella a una bici elettrica. Le vittime hanno fornito l’identikit dei ladri: sulla trentina, fisico magro e alto intorno a un 1.80 metro, l’altro più basso indossava una t-shirt verde.