Arriva il Wi-Fi gratuito sul porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni incassa l’ok dal Ministero del Turismo che ha selezionato il porto di Pozzuoli come uno dei Punti di Interesse (Point Of Interest – POI) che beneficeranno dell’intervento Wi-Fi by Italia.it. Il progetto si rivolge ad appena 23 porti turistici su tutto il territorio nazionale, tra cui c’è quello della città flegrea. L’individuazione delle destinazioni prescelte tiene conto di alcuni parametri, tra cui l’elevata rilevanza strategica, l’attrattività turistica del contesto geografico e i volumi generati a livello di flussi turistici. Wi-Fi by Italia.it si inserisce all’interno del progetto Tourism Digital Hub (TDH), dedicato a innovare e connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica di tutta Italia. Il portale www.italia.it rappresenterà il punto di accesso a una connessione pubblica e gratuita, grazie alla quale il turista avrà l’opportunità di fruire di contenuti relativi alle località e agli itinerari da visitare. Dunque, per i turisti che sbarcano a Pozzuoli Wi-Fi gratuito.