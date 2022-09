POZZUOLI – Non si contano più i furti alle auto con targa straniera a Pozzuoli. L’ennesimo è andato in scena questo pomeriggio a Lucrino dove nel mirino di quello che sembrerebbe essere un “ladro seriale” è finita una Wolkswagen Passat. Anche in questa occasione è stato mandato in frantumi il vetro del lunotto posteriore. Danni anche ad un finestrino, forse forzato in un primo momento. L’auto, con targa tedesca, era parcheggiata nell’area di sosta a strisce blu di Lucrino, nei pressi della “rotonda Cavani” e della piscina comunale. Una zona dove ormai, negli ultimi mesi, sono decine i furti e i danneggiamenti perpetrati esclusivamente ai danni di auto di turisti stranieri.

