RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, Le voglio raccontare cos’è successo oggi al Comune di Pozzuoli. Stamattina mi sono recato presso l’ufficio Giardini per chiedere che venga potato un albero pericoloso presente davanti all’area giochi di Licola Borgo. Alcuni rami potrebbero spezzarsi da un momento all’altro, ma nessuno prende provvedimenti. Mi è stato, addirittura, riferito che al momento non ci sono soldi e che solo quando arriveranno le risorse si procederà alla potatura. Mi sembra assurda una cosa del genere. La zona è frequentata da tanti bambini per la presenza delle giostrine e da cittadini che si recano presso la Casa dell’Acqua. Aspettiamo che avvenga un’altra tragedia come già avvenuto in passato ad Arco Felice?». Ciro C.