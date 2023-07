POZZUOLI/ Dopo una settimana il mare di Lucrino torna balneabile

POZZUOLI – Le acque di Lucrino tornano balneabili. Dopo meno di una settimana i nuovi prelievi dell’Arpac hanno portato a una revoca del divieto di balneazione che era stato imposto a causa dell’alta presenza dei batteri Escherichia coli. Nella giornata di ieri, i nuovi accertamenti dell’Arpa Campania hanno rilevato una presenza dei batteri fecali nettamente inferiore a sette giorni fa, motivo per cui le acque sono tornate nuovamente balneabili nel tratto di mare di 2200 metri compreso tra il lido Augusto e le Stufe di Nerone. Da domani, dunque, tuffi in mare autorizzati a Lucrino anche in virtù dell’ordinanza firmata dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni con la quale è stata disposta la revoca del divieto di balneazione.

I PUNTI BALNEABILI – Insieme a Lucrino, sono balneabili i tratti di mare di Arco Felice, Pozzuoli, via Napoli e La Pietra. Resta non balneabile tutta la fascia costiera di Licola.