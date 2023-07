POZZUOLI/ Infermiere aggredito al pronto soccorso

POZZUOLI – Non si placa l’ondata di violenza all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Dopo il ferimento di due guardie giurate, ieri è toccato a un infermiere subire l’ennesima aggressione fisica. Il fatto è avvenuto all’inizio del turno notturno dove un uomo, in preda a dolori da colica renale, ha dato in escandescenze dopo aver ricevuto un codice verde. Spazientito dall’attesa, ad un certo punto si è avvicinato all’infermiere del triage pretendendo una visita immediata. Al diniego, motivato, ha sferrato due pugni al volto dell’infermiere. A quel punto è iniziato un parapiglia davanti ad altri pazienti in attesa. La vittima, ferita, è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari.