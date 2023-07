RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, scrivo per denunciare la presenza, ormai fissa, di un ragazzo senza dimora a via Celle. Abbiamo contattato polizia municipale, Asl, carabinieri. Nessuno riesce a risolvere questa situazione ormai assurda, sia per noi residenti che per questo ragazzo, che dorme su un marciapiede. A chi dobbiamo rivolgerci?».