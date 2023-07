POZZUOLI/ Manzoni tiene aperto fino alle 2 il parcheggio al Molo Caligoliano

POZZUOLI – Slitta alle due la chiusura del parcheggio al Molo Caligoliano di Pozzuoli. La decisione è stata presa per dare la possibilità a turisti e avventori di usufruire di ulteriori ore di sosta gratis. «Ho deciso di posticipare l’orario di chiusura -ha spiega il sindaco Gigi Manzoni- per consentire ai tanti turisti e cittadini che frequentano Pozzuoli di potersi godere la serata in tutta tranquillità, a cena o a spasso tra i vicoli del nostro meraviglioso centro storico. Soprattutto d’estate, l’orario di chiusura non coincideva con le esigenze di tanti, in questo modo cerchiamo di facilitare la fruizione della città.»