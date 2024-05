POZZUOLI/ Dopo le scosse Anas avvia verifiche su ponti e viadotti

POZZUOLI – In seguito alle scosse di terremoto originatesi dall’area del golfo di Pozzuoli, Anas ha attivato i protocolli previsti per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici Anas, specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti, hanno svolto specifici controlli sulle opere in particolare della strada statale 7 Quater “Domitiana”, più prossima alla zona dell’epicentro. Le attività eseguite non hanno evidenziato danni strutturali o necessità di limitare la circolazione.