Marchio IGP per le cozze: da Bacoli parte il percorso verso l’indicazione geografica protetta

BACOLI – Inizia dalla città di Bacoli il percorso verso l’indicazione geografica protetta per la cozza campana. La presentazione dell’iter verrà ufficializzata nel corso di un evento in programma lunedì 13 maggio, con inizio alle ore 10, presso la sala “Ostrichina” al Fusaro. Parteciperanno, tra gli invitati, il presidente dell’associazione per la valorizzazione della cozza del Mar Tirreno Campania, professor Vincenzo Peretti; Linda Toderico, funzionario UOD Caccia, Pesca ed Acquacoltura della Regione Campania; Aniello Anastasio, direttore dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Università degli Studi di Napoli Federico II; Maurizio Della Rotonda, responsabile nucleo di coordinamento CRiSSaP; Antonio Limone, direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Fabio Postiglione, Consorzio Organizzatori di Produttori “Mytiliìus Campaniae”.