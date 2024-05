POZZUOLI/ Casa occupata da oltre due mesi da un pluripregiudicato al Rione Toiano

POZZUOLI – Dopo oltre due mesi resta ancora occupata la casa all’interno della palazzina al civico numero 55 di via Catullo, al Rione Toiano. All’interno si trova un pluripregiudicato di 36 anni di Pozzuoli che, insieme ad altre persone, nel mese di marzo scorso ha sfondato la porta e si è impossessato dell’alloggio popolare che un tempo era stato assegnato a un’anziana, prima di passare ad uno dei nipoti. L’uomo, che vanta alle spalle numerosi precedenti penali per droga e rapina e dato vicino ai gruppi criminali della malavita locale, all’indomani dell’occupazione era stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli che a loro volta hanno poi avviato, per competenza, l’iter per lo sgombero comunicando l’occupazione all’ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale), ente proprietario degli immobili soprannominati “carrarmati”.

LO SGOMBERO – In attesa della procedura, che dovrà interessare anche il comune di Pozzuoli, l’abitazione resta ancora occupata e i residenti lamentano disagi per la presenza di individui che, a qualsiasi ora del giorno e della notte, rompono la quiete. Un caso analogo è avvenuto ad inizio anno a via Napoli, dove un’abitazione popolare era stata occupata sempre di notte nel “rione marocchini”. In quell’occasione gli occupanti abusivi riuscirono ad entrare dopo aver forzato una finestra al piano terra. Dopo l’intervento della polizia e l’avvio dell’iter, agli occupanti è stata notificata un’ordinanza di sgombero che non è stata ancora rispettata. Ultimatum a cui seguirà, nelle prossime settimane, l’intervento delle forze dell’ordine che saranno chiamate a cacciare con la forza gli occupanti abusivi per ripristinare la legalità.