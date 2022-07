POZZUOLI – No, non è un miraggio. E non siamo nel centro storico di Pozzuoli bensì a Licola Mare e lungo la Domiziana dove, da questo pomeriggio, sono in azione pattuglie della polizia municipale di Pozzuoli e volontari della Protezione Civile. La loro presenza (per il terzo week-end consecutivo) è finalizzata alla regolamentazione del traffico in entrata e in uscita dagli stabilimenti balneari, che soprattutto il sabato e la domenica paralizzano la zona. Soddisfatti i residenti «Finora vedevamo i vigili solo in casi di incidenti e nulla più. Speriamo che ci sia più attenzione verso le periferie, cosa che per anni qui a Licola c’è stata» racconta Alessandro, titolare di un’attività commerciale nel quartiere.