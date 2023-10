POZZUOLI/ Donna colpita da infarto salvata in strada da un cardiologo di passaggio

POZZUOLI – Una richiesta di aiuto disperata, la corsa immediata e il pronto intervento: così è stata salvata una donna a Pozzuoli. Lo scenario lasciava presagire il peggio: una settantenne riversa a terra, sanguinante, nei pressi di piazza Capomazza, gli automobilisti a chiedere aiuto ad una pattuglia della polizia municipale e l’arrivo in contemporanea sul posto di un cardiologo che, capita la gravità, non ha esitato a soccorrere la malcapitata. Un incontro casuale tra il medico, che era in sella alla sua moto e ha visto la signora caduta a terra, già priva di conoscenza. Gli agenti della polizia municipale hanno così prestato il loro servizio per fare spazio intorno all’anziana donna, in modo da far operare il dottor Tullio Parascandolo – questo il nome del medico intervenuto – nella migliore situazione possibile, dato il contesto.

Il sanitario, trovatosi per caso sul posto, ha esercitato le dovute manovre ed il massaggio cardiaco, tempestivamente, evitando un triste epilogo. La signora è stata poi trasportata al Santa Maria delle Grazie ed è fuori pericolo.