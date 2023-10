POZZUOLI/ A fine ottobre l’abbattimento della torre ex Sofer

POZZUOLI – E’ in arrivo l’abbattimento della torre dell’ex Sofer di Pozzuoli. L’intervento, già programmato nei mesi scorsi e poi rinviato, questa volta arriverà entro la fine di ottobre. La torre dall’inizio della nuova crisi bradisismica sta alimentando le paure dei residenti di via Annecchino. Lunedì scorso, in seguito al sisma di magnitudo 4.0, si era paventato addirittura lo sgombero di alcune vicine abitazioni in seguito alla caduta di calcinacci. Ipotesi poi tramontata dopo le verifiche condotte dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, andate avanti fino all’alba di martedì alla presenza del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e dei tecnici comunali. La presenza della torre, però, continua a destare forte preoccupazione nelle centinaia di residenti che vivono lungo la strada parallela alla rete ferroviaria della linea cumana.