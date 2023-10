CALCIO/ Eccellenza: oggi la Puteolana ospita la capolista, derby domani al Chiovato

CALCIO – Tutto pronto per un altro weekend di calcio flegreo. Nel girone A dell’Eccellenza Campania, dove militano le quattro squadre nostrane, si gioca la quinta giornata. Oggi scende in campo la Puteolana 1902 che al Conte ospita la capolista Acerrana. Domani mattina al Chiovato di Baia é tempo di derby tra Rione Terra Sibilla e Monte Calcio, l’Afrograd invece sarà ospite sempre domani mattina del Forio.

PUTEOLANA 1902 – Dopo le vittorie contro il Casoria e il Real Aversa i granata di De Michele oggi sosterranno al Conte l’esame di maturità contro la capolista Acerrana. Una gara complicata per i granata di Pozzuoli che se la vedranno contro i “tori di Acerra” primi a punteggio pieno. Una prestazione di livello oggi potrebbe cambiare le prospettive della stagione dei Diavoli Rossi. Calcio d’inizio ore 15.30 al Conte.

RIONE TERRA E MONTE CALCIO – Derby dalle due facce quello che andrà in scena domani mattina al Chiovato (calcio d’inizio ore 11.00). Da un lato i padroni di casa del Rione Terra Sibilla ansiosi di ottenere i primi punti e segnare i primi gol tra le mura amiche, dall’altro il Monte Calcio che vuole confermare quanto di buono dimostrato fino ad oggi e confermarsi nel gruppo di squadre che puntano all’alta classifica. Una partita che risulterà sicuramente spettacolare.

QUARTO AFROGRAD – Gli uomini di Platone sono attesi, domani mattina alle 11.00, dalla insidiosa partita in casa del Forio. Una gara che nasconde molte insidie innanzitutto per il buon livello della squadra isolana e per le difficoltà che da sempre le trasferte sulle isole presentano. Gara difficile per i quartesi che vorranno ottenere domani mattina la prima vittoria della stagione.