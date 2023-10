BACOLI/ Savoia (FdI) plaude al decreto Campi Flegrei «Per la prima volta, un governo nazionale affronta il problema bradisismo»

BACOLI – Un plaudo al DL Campi Flegrei arriva da Nello Savoia, consigliere comunale di Bacoli e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia: «Per la prima volta, un governo nazionale affronta il problema bradisismo dei Campi Flegrei in termini di prevenzione, approvando ieri sera, su proposta del Ministro Nello Musumeci, lo stanziamento di 52,2 milioni di euro. Il decreto, fra le varie iniziative, prevede: un piano di evacuazione “speditivo” per la zona rossa del bradisisma; allestimento di aree e strutture temporanee per l’accoglienza alla popolazione, in caso di necessità; un piano “straordinario” di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, direttamente interessate dal fenomeno bradisismico; attività di comunicazione rivolte alla popolazione, con segnaletica, incontri periodici anche nelle scuole, corsi di formazione ed esercitazioni di protezione civile; potenziamento delle strutture della protezione civile dei Comuni dei Campi Flegrei. Le risorse finanziarie sono statali, approntate dai dipartimenti di Protezione civile e di Casa Italia, che hanno lavorato in queste settimane con grande impegno ed in tempi assai limitati. Alla richiesta di collaborazione la Regione Campania ha detto NO, non contribuendo neppure in minima parte. È nei fatti che si vedono le differenze, tra chi fa della sua opera istituzionale, una mera propaganda politica, fatta di satira e autoproclami, e chi fa della sua vita politica una missione al servizio della comunità, in modo accurato, celere e risolutivo. La fa nei fatti, non nelle parole. Buon lavoro Ministro e grazie per questa celere risposta a nome di tutta la comunità flegrea.»