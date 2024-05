POZZUOLI – La compagine della Napoli Nuoto conquista la salvezza nel campionato di serie C Campania nonostante il ko subito al PalaTrincone contro l’Ischia. Una gara dove i flegrei hanno dovuto fare a meno del capitano Fabrizio Buonocore. Ma nonostante la sua assenza e quella di Rigo i biancazzurri hanno tenuto testa all’ostica Ischia. Una gara che ha iniziato subito in salita la formazione guidata da Fabrizio Rossi, con la rete degli isolani in apertura incontro. Il primo tempo finisce sul 3-3 con i flegrei che vanno a segno con Di Napoli, miglior realizzatore del match con quattro reti, Aveta e Palma. Nel secondo quarto la Napoli Nuoto riesce a portarsi fino al 5-3 con i goal ancora di Di Napoli e Pasquariello. Poi, però gli ospiti hanno una reazione e segnano quattro goal di seguito (5-7). Il terzo tempo è molto tirato con i flegrei che trovano ancora un goal di Pasquariello e accorciano fino al 6-7. Il terzo quarto è ricco di reti: ben sette in totale. Gli isolani trovano tre goal consecutivi e per la Napoli Nuoto diventa difficile recuperare anche perché i padroni di casa non approfittano delle tante superiorità numeriche avute. Sabato prossimo si chiuderà la stagione in casa della Sc Salerno.

IL COMMENTO – «Buona prova nonostante il ko subito – dichiara il tecnico Fabrizio Rossi -. Dovevamo sopperire alle assenze di Buonocore e Rigo, ma non vuole essere una scusante. La squadra mi è piaciuta per la grinta che ha messo in acqua. Non abbiamo saputo approfittare delle tante superiorità numeriche avute ma sono soddisfatto della prova offerta».

NAPOLI NUOTO-ISCHIA S. 9-11

NAPOLI NUOTO: Roberti, Di Napoli 4, Russo, Apostol, Aveta 2, Palma 1, Costabile, Pasquariello 2, Parisi, Capuano, Serio, Marzano, Di Nardo. All. Rossi

ISCHIA S.: Malerba, Ricci 3, Capolupo 2, Baldazzi, Sibilio 2, Maglietta, Conte, Pessetti A. 1, Perillo, Buccino, Pessetti L. 2, Palermo 1. All.

ARBITRO: Gomez

NOTE Parziali: 3-3, 2-4, 1-0, 3-4. Superiorità numerica: Napoli Nuoto 3/9 – Ischia 4/6 4/11. Rigori: Napoli Nuoto 1/1 – Ischia 1/1.