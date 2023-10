POZZUOLI – «Tutti allo stadio per sostenere i nostri colori, gridiamo tutti insieme forza Puteolana e trasformiamo il Domenico Conte in una bolgia!» E’ l’appello che i tifosi della Puteolana 1902 hanno lanciato alla città in vista della delicata partita in programma domani, sabato 7 ottobre, alle 15.30, che vedrà i diavoli rossi impegnati contro la capolista Acerrana.