Pozzi, scuole, bus e zaini per i bambini del Benin: a Quarto la presentazione dei progetti

QUARTO – Si terrà mercoledì 11 ottobre alle 10:30, presso Casa Mehari, la conferenza stampa di presentazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo da realizzare in Repubblica del Benin, in vista della missione istituzionale ed umanitaria, prevista per il mese di marzo 2024. L’evento, la cui organizzazione è stata coadiuvata dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Legalità del Comune di Quarto, Raffaella De Vivo e dal Presidente dell’Associazione Osservatorio per la Legalità Iniziative Pubbliche, Ugo De Cesare che ha permesso il sodalizio tra le due istituzioni, avrà come obiettivo la presentazione di tantissime opere. Tra queste c’è la costruzione di due scuole, la prima nel Comune di Zè a sud del paese, finanziata dal Gruppo Laringe rappresentato da Roberto Laringe, dalla Fondazione #PaoloVive di Carlo e Raffaella Simeoli e dall’Associazione APS Antonio Vanacore presieduta da Adele Delicato; e la seconda a nord, precisamente nel Comune di Djougou, finanziata dall’ Associazione Artù rappresentata da Monica Carannante e da Marcello Lucci, dall’ASD Sporting Monte di Procida Calcio rappresentato dal Presidente Franco Marasco, dal Gruppo Marasco rappresentato da Marilù Marasco e dall’Azienda PLC-City, diretta dall’Amministratore Delegato Maria De Lillo. Associazioni ed Aziende che da anni si impegnano a migliorare le condizioni di vita del popolo beninese, grazie ad un forte senso di solidarietà, che ha dato la possibilità di raggiungere risultati importanti nell’ implementare le infrastrutture che garantiscono i servizi primari come l’istruzione e la sanità.

I PROGETTI – In cantiere anche la realizzazione di tre pozzi per l’approvvigionamento di acqua potabile, situati nei Comuni di Zagnanado, Bembèrèkè e Comè, rispettivamente finanziati dal Gruppo Vibian rappresentato da Vincenzo Illiano, da Antonio Maisto, dal già Presidente di una delle sezioni della Corte d’appello di Napoli Mimmo Parisi e da Rosa Simini di Potenza e i suoi amici, i quali attraverso il loro gesto riusciranno a donare un bene prezioso come l’ acqua, fonte di vita ed elemento basilare per ogni forma di progresso. Tra le opere che saranno presentate mercoledì c’è anche l’invio in Bénin di un Bus Iveco a beneficio dei giovani studenti e sportivi del Comune di Pobè, donato dal Sindaco di Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, Giuseppe Antonio Ruggiero. Iniziativa che rientra nell’ambito di un gemellaggio stipulato tra il comune beneventano e quello beninese, il quale ha dato vita ad un vincolo di collaborazione in diversi ambiti grazie al lodevole impegno del Sindaco Ruggiero. Previsto anche l’invio di mobilia scolastica e zaini facente parte della sesta campagna del progetto “Uno zaino per tutti”, organizzata di concerto con l’Odv Un Sogno per il Bénin, presieduta da Giuseppe Paladino, e dagli Istituti scolastici campani come: Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Ungaretti” a Teverola della Dirigente Adele Caputo e l’Istituto “Papa Giovanni Paolo II” a Trentola Ducenta del Dirigente Paolo Graziano entrambe portate alla conoscenza del Consolato da Franco Musto che non ha mai risparmiato le sue forze per diffondere il bene, così come il Dirigente Luigi Suppa del Liceo Scientifico Statale “A.Diaz” di Caserta che, insieme all’egregio lavoro della Prof.ssa Maria Rosaria del Vecchio, ha contribuito alle donazioni per gli giovani studenti beninesi.

I COMMENTI – «Ringrazio a nome del Governo della Repubblica del Bénin tutti i donatori, motore d’amore e di concretezze, sempre pronti a sostenere il fiero popolo beninese. Sono felice perché ancora una volta siamo riusciti a dare un notevole contributo a questo splendido paese, con l’obiettivo ineludibile di provare a fare sempre di più. L’auspicio è che questa impresa straordinaria, che nasce in una società dove l’individualismo è così radicato, possa scuotere e risvegliare le coscienze di tutti», ha dichiarato il Console della Repubblica del Bénin a Napoli Giuseppe Gambardella. «Il Comune di Quarto è ben lieto di accogliere e portare avanti queste iniziative che insegnano tanto a tutti noi, soprattutto aiutano le nuove generazioni a confrontarsi con tematiche di spessore e all’ordine del giorno. Il nostro obiettivo è di incentivare sempre di più una cittadinanza attiva, che possa aprirsi all’altro e rendere la nostra realtà più sensibile e coesa», ha dichiarato il Sindaco di Quarto Antonio Sabino.