Legge Campi Flegrei, Caso (M5S): «Bene la legge, ma i fondi sono pochi»

POZZUOLI – «Il primo obiettivo era spingere il Governo ad una Legge Speciale per i Campi Flegrei. Con il Decreto presentato ieri dal Ministro Musumeci possiamo dire che il lungo lavoro del M5S ha iniziato a dare i primi frutti. Dall’inizio della legislatura ci siamo impegnati costantemente per portare il tema bradisismo in Parlamento e all’attenzione del Governo centrale, convincendo in due occasioni la maggioranza a votare le nostre proposte. Nel decreto sono state recepite gran parte delle nostre richieste anche se purtroppo, dalla bozza, i fondi risultano insufficienti. Soprattutto per la verifica dei fabbricati privati e del personale aggiuntivo per i Comuni. Negli incontri con il Ministro Musumeci, la Protezione Civile e l’INGV abbiamo più volte ribadito quanto sia fondamentale conoscere lo stato di salute dei fabbricati, informare la popolazione, e dotare i Comuni di personale per gestire la crisi. Solo così si può pensare di convivere con un fenomeno che sta comprensibilmente preoccupando la popolazione. Siamo già al lavoro per migliorare il testo non appena arriverà in Aula. Naturalmente ci auguriamo che la fase critica termini al più presto per poter affrontare le varie problematiche con maggiore tranquillità». Così il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso dopo l’approvazione del Decreto Legge sui Campi Flegrei da 50milioni di euro approvato dal Consiglio dei Ministri.