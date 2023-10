“Pozzuoli Ora” contro la nomina della nuova assessora Sifo: «Una sovranista nel centrosinistra»

POZZUOLI – «È netta la nostra contrapposizione alle politiche di destra, nel Paese come nella nostra città. Se dovesse essere confermata l’indiscrezione della nomina come assessore dell’avvocato Sabrina Sifo, già candidata con Fratelli D’Italia alle ultime amministrative di Napoli ed orgogliosa partecipante a manifestazioni di chiare matrici ultraconservatrici, saremmo davanti ad una situazione imbarazzante sul piano politico – recita una nota del gruppo consiliare Pozzuoli Ora – La nostra cultura, il nostro agire e le nostre proposte vanno in direzione opposta rispetto alle politiche della destra sovranista. Crediamo che dare spazio ad esponenti politici di quella parte sia un errore, ancor di più affidargli responsabilità amministrative, con oneri ed onori, concedendo loro un’incomprensibile possibilità di agibilità politica. Soprattutto se ci si professa di un campo di centro-sinistra. La nostra campagna elettorale aveva delle parole chiare, faro per la nostra attività politica: continueremo instancabilmente a lavorare per costruire una città più sostenibile, più equa, più giusta».