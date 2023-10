L’appello: «Lasciate liberi i campetti di Monterusciello, i bambini hanno bisogno di spazi aperti e gratuiti»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Dopo anni di incuria e abbandono, con una autogestione da parte dei residenti che spesso hanno pulito e messo in sicurezza a proprie spese l’area, adesso sembrerebbe che tutto sia passato in mano ai privati. Cosa succederà ai campetti di via Carlo Levi? Lo chiedo all’amministrazione comunale con la speranza che non facciano un luogo solo per pochi, ovvero per chi potrà permettersi di spendere soldi per fare sport. In un quartiere di periferia come Monterusciello c’è bisogno di più spazi di sport gratuiti che a pagamento». Gennaro C.