POZZUOLI/ Decreto Campi Flegrei, la consigliera Del Vaglio si dice scettica

POZZUOLI – «Resto basita dalle dichiarazioni che si rincorrono in queste ore a proposito del decreto “Campi Flegrei”. Da un lato la Regione Campania, che giustamente chiede lo sblocco dei fondi di coesione e minimizza il decreto. Dall’altro il Governo e le amministrazioni locali che corrono a intestarsi il risultato di una battaglia epocale. In questa corsa a chi ce l’ha più lungo, ci sono due milioni di persone che aspettano e, francamente, se ne fregano poco dei deliri di onnipotenza di sindaci e ministro e delle beghe del Presidente della Regione». Con queste parole la consigliera di opposizione di Pozzuoli, Marzia del Vaglio, esprime scarso entusiasmo per il provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

LE CRITICITA’ – «Mi riservo una lettura più approfondita – scrive la dirigente nazionale del Pd sui social – ma già avverto tre Macro criticità: sono poco più di 50 milioni da dividere su 5 comuni (tra cui Napoli); la verifica della sismicità degli edifici è subordinata alla nomina della struttura di supporto (un commissariamento fittizio o una marchetta?); i tempi: tutto molto fumoso e subordinato ad altri adempimenti. Eppure, il bradisismo non aspetta».