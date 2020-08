POZZUOLI – Nell’ambito della rassegna “#Pozzuoliècasamia”-Phlegreand o, ideata dall’amministrazione comunale di Pozzuoli, domenica 9 agosto, alle 21, nella suggestiva cornice del Rione Terra, ci sarà il concerto della band”La Maschera”. Il gruppo musicale napoletano, nato nel 2013, giunge a Pozzuoli dopo un tournée che li ha visti protagonisti in giro per l’Italia e una serie di successi. La loro attenzione è diretta in particolare alle storie e alle persone dal Sud del Mondo, con un sound che è sempre più una fusione tra la musica popolare napoletana e le sensazioni ritmiche e colorate della cultura africana-senegalese. Un sound immediatamente riconoscibile fin dal loro primo album ’O vicolo ‘e l’alleria, fresco e sperimentale. La band è composta da Roberto Colella (voce, chitarre, sax e tastiere), Vincenzo Capasso (tromba), Alessandro Morlando (chitarre), Antonio “Gomez” Caddeo (basso e contrabbasso) e Marco Salvatore (batteria). E’ possibile prenotare/acquistare i biglietti d’ingresso (ad un prezzo simbolico di 2,50 euro) sulla seguente piattaforma: https://arenaputeolana.18tickets.it/.