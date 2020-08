QUARTO – La città di Quarto torna ad essere “covid free”: è guarito l’ultimo cittadino risultato positivo al Coronavirus. A darne notizia è il sindaco Antonio Sabino, che rivolge un appello ai suoi concittadini: «Ricordo a tutti che dobbiamo prestare ancora la massima attenzione, rispettare il distanziamento sociale ed indossare la mascherina nei luoghi chiusi, ma anche in quelli aperti se necessario».

IN CAMPANIA – Otto positivi, due deceduti e quattro guariti. E’ il bilancio del coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il totale dei tamponi del giorno è di 2.085. I positivi salgono a 5.030 su un complessivo di tamponi di 341.031. Con i due morti di ieri si arriva ad un totale di 438 deceduti. Con 4 guariti invece a 4.198.