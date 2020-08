POZZUOLI – Ha lasciato la storica sede di via San Gennaro Agnano per una nuova e più bella location il ristorante “Luna Rossa”. Da oggi, infatti, ha aperto i battenti un po’ più avanti, in via Antiniana 125, all’inizio della strada che porta verso le concessionarie auto di Agnano, sempre a Pozzuoli. Qui ad attendere i tanti clienti ci saranno, come da consuetudine, Gennaro Di Mare e Luigi Sorrentino insieme ai figli Rosario e Lina e a tutto lo staff del locale. Ovviamente resta invariata la qualità dei piatti e di una cucina di mare come poche altre, che si basa su pesci e frutti di mare freschissimi. Anzi, ci sarà un tocco un più: un ampio giardino con panorama aggiungeranno piacere agli occhi e al palato.

1 di 7