POZZUOLI/ Dietrofront della Polizia Municipale: sabato e domenica saranno a Licola mare

POZZUOLI – Dietrofront della Polizia Municipale sul caso Licola Mare. Dopo la ribellione dei sindacati, che avevano annunciato assemblea per le giornate di sabato e domenica con conseguente assenza dal servizio di viabilità durante le ore degli apertivi negli stabilimenti balneari, è arrivato il contrordine: protesta sospesa e tutti in strada per la viabilità. La decisione è arrivata a seguito di un vertice tenutosi ieri a Pozzuoli a cui hanno partecipato, insieme ai rappresentanti sindacali di FP-CGIL ed FP-CSA, il comandante dei caschi bianchi Fabio Felice de Silva e l’assessore alla viabilità Vittorio Gloria.

IL DISPOSITIVO – Durante l’incontro è stata decisa la sperimentazione del dispositivo di traffico conseguente all’ultima ordinanza sindacale che prevede una serie di aperture e chiusure, dalle 17 alle 20, di viale Sibilla e via Orsa Minore. inoltre è stato triplicato il numero degli agenti presenti per i giorni 25 e 26 aprile ed è stata prevista la presenza di un ufficiale sul posto. A dare supporto alla polizia municipale ci saranno anche operatori di Protezione Civile e i volontari delle associazioni. Inoltre ai vigili è stata garantita la presenza delle forze dell’ordine per intervenire nei casi legati all’ordine pubblico.

LE RASSICURAZIONI – “Siamo stati inoltre informati dal sindaco che chiederà un incontro al Prefetto di Napoli affinché si possano definire, nei minimi particolari, tutti gli aspetti applicativi del modello proposto. Lo stesso sindaco ha comunicato il suo intervento presso i competenti uffici comunali affinché vengano accelerate al massimo le previste procedure concorsuali finalizzate ad interagire le gravi carenze di organico nel corpo.” hanno fatto sapere i rappresentanti sindacali di FP-CGIL e FP-CSA.