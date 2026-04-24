Il puteolano Massimiliano Longobardo tra i premiati a Milano al Concorso Internazionale “Emozioni Poetiche 2026”

MILANO – Importante riconoscimento a Milano per il poeta e docente puteolano Massimiliano Longobardo. In occasione della cerimonia conclusiva della XX edizione del Premio Internazionale Emozioni Poetiche 2026 – Memorial Otmaro Maestrini, svoltasi domenica 19 aprile presso il Circolo Culturale Alessandro Volta, una giuria tecnica, presieduta dal dott. Carlo Bozzali, gli ha conferito una Segnalazione di Eccellenza all’interno della sezione dedicata al dialetto. Il merito va al componimento in napoletano intitolato “’A via maestra”, che grazie a questo risultato è stato inserito nella silloge ufficiale della manifestazione. La poesia non è nuova a tali traguardi, poiché già nel 2024 ha ottenuto una menzione speciale al Premio Letterario Nazionale Ipazia. Longobardo, di professione insegnante di latino e greco, si distingue per un profilo culturale poliedrico che spazia dalla scrittura al giornalismo. In quest’ultimo ambito ha ottenuto recentemente una menzione d’onore al Premio Nazionale Publio Virgilio Marone per un lavoro di approfondimento sull’armatore Achille Lauro. Tra i suoi interessi figurano inoltre la fotografia e l’impegno agonistico nel nuoto per salvamento.

LA POESIA PREMIATA – Il testo de “’A via maestra” esplora le diverse declinazioni dell’amore, utilizzando la musicalità del napoletano per toccare temi universali. Il componimento è stato declamato dall’attore Enzo Marangelo durante la serata “Venezia e Napoli”, nell’ambito della XXXIII edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, organizzato dall’Associazione Arturo Toscanini. Qui viene presentato in una versione video curata dal regista Costantino Sgamato, che include immagini del territorio flegreo, con l’interpretazione magistrale dell’attore Gennaro Cuomo.