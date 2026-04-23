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«È stato un privilegio lasciarci contagiare dal tuo entusiasmo visionario» la dedica del Nabilah al suo Re

«È stato un privilegio lasciarci contagiare dal tuo entusiasmo visionario» la dedica del Nabilah al suo Re
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato23 Aprile 2026
MONTE DI PROCIDA – «Non sono giorni facili, e non lo saranno — né i prossimi giorni né le settimane — senza di te, Luca Iannuzzi. Per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti, lavorare con te, lasciarci contagiare dal tuo entusiasmo visionario. È difficile trovare le parole. Difficile raccontare ciò che portiamo dentro. Abbiamo vissuto con te gli ultimi giorni, con quella lucidità che non ti ha mai abbandonato. E proprio allora ci hai chiesto una cosa semplice e immensa: di non fermarci. Di non abbassare le serrande. Di lasciare scorrere la vita, l’energia, il divertimento. Avevi affidato al gruppo storico le domeniche e gli eventi del Nabilah. Perché sapevi che il modo più vero per ricordarti sarebbe stato continuare. E noi è quello che faremo. Domenica saremo al Nabilah. A celebrare la vita, il talento, l’amicizia, la bellezza…come se fossi ancora con noi. Sarà difficile. Ma da oggi quei tramonti avranno un significato diverso. Ancora più carichi d’amore.» È questo il ricordo che la pagina Facebook del Nabilah ha dedicato a Luca Iannuzzi, che con la sua storia professionale ha contribuito a creare esperienze legate a locali come Archivio Storico e Nabilah, rendendoli dei must have della vita cittadina. La sua scomparsa,  ha lasciato un segno indelebile nel mondo della movida e dell’intrattenimento napoletano.
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