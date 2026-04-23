«È stato un privilegio lasciarci contagiare dal tuo entusiasmo visionario» la dedica del Nabilah al suo Re

MONTE DI PROCIDA – «Non sono giorni facili, e non lo saranno — né i prossimi giorni né le settimane — senza di te, Luca Iannuzzi. Per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti, lavorare con te, lasciarci contagiare dal tuo entusiasmo visionario. È difficile trovare le parole. Difficile raccontare ciò che portiamo dentro. Abbiamo vissuto con te gli ultimi giorni, con quella lucidità che non ti ha mai abbandonato. E proprio allora ci hai chiesto una cosa semplice e immensa: di non fermarci. Di non abbassare le serrande. Di lasciare scorrere la vita, l’energia, il divertimento. Avevi affidato al gruppo storico le domeniche e gli eventi del Nabilah. Perché sapevi che il modo più vero per ricordarti sarebbe stato continuare. E noi è quello che faremo. Domenica saremo al Nabilah. A celebrare la vita, il talento, l’amicizia, la bellezza…come se fossi ancora con noi. Sarà difficile. Ma da oggi quei tramonti avranno un significato diverso. Ancora più carichi d’amore.» È questo il ricordo che la pagina Facebook del Nabilah ha dedicato a Luca Iannuzzi, che con la sua storia professionale ha contribuito a creare esperienze legate a locali come Archivio Storico e Nabilah, rendendoli dei must have della vita cittadina. La sua scomparsa, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della movida e dell’intrattenimento napoletano.