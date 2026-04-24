Lido della Marina, parla il concessionario: “Chiesta la rimozione del cartello zona militare”

BACOLI – Dopo la scontro istituzionale tra militari e il Comune di Bacoli, a parlare è il concessionario del lido della Marina che, attraverso un comunicato, cerca di spegnere il clima ostile che si sta diffondendo nei confronti della sua attività e, in generale, dei lidi militari: “E’ stato richiesto al Capitano di Fregata Trinca, rappresentante sul posto del Quartier Generale Marina, la rimozione dei cartelli di divieto di accesso, nonostante questi fossero già stati nei giorni scorsi “mitigati” mediante la cancellazione “sorveglianza armata”. Si precisa che tale dicitura rappresenta comunque una formula standard, priva di particolari implicazioni ulteriori. La presenza della segnaletica sta tuttavia alimentando una campagna denigratoria nei confronti della gestione, veicolata — direttamente o indirettamente — anche attraverso i social, contribuendo a creare un clima di tensione, con episodi di conflittualità generati da atteggiamenti provocatori. Si evidenzia inoltre che l’eventuale rimozione della suddetta segnaletica non è in alcun modo riconducibile a pressioni esterne o a campagne mediatiche del primo cittadino, ma esclusivamente a valutazioni interne ed istituzionali. La società ha pertanto chiesto che la propria attività non venga ignorata, sottolineando come essa operi da sempre nel pieno rispetto della normativa vigente e in virtù di regolare titolo autorizzativo, nonché nel rispetto dei propri dipendenti, che quotidianamente svolgono il proprio lavoro con impegno e serietà. L’obiettivo è chiaro: poter lavorare in un clima di serenità e offrire agli utenti un servizio che consenta di vivere il litorale in modo tranquillo, evitando inutili contrapposizioni. La richiesta, inoltrata attraverso la catena gerarchica al titolare dell’Ente, è attualmente in attesa di valutazione”.