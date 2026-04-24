LA DENUNCIA/ «Nessun sostegno per i nostri disabili»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Continua il silenzio da parte del comune di Pozzuoli e della Regione sull’assegno di cura destinato ai disabili bisognosi di cure e assistenza 24h su 24. Le famiglie sono allo stremo e non possono più permettersi di pagare i servizi necessari ai propri familiari, badanti, farmaci che lo Stato nn passa gratuitamente, le piccole attività ludiche per fare un po’ di vita e dignitaà ai nostri angeli. Ad ogni nostra richiesta o protesta assistenti sociali, politici, amministrazioni ci liquidano dicendo che non ci sono soldi che magicamente ci sono invece per parcheggi, feste e stipendi e rimborsi per i nostri cari politici. Ormai in un paese come l’Italia, una Regione come la Campania e un comune come Pozzuoli è diventato un lusso ammalarsi, nascere disabile perché per questa gente diventi un peso, un fastidio, una spesa inutile e onerosa, soldi che preferiscono destinare ad altro» (Attilio C.)