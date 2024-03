POZZUOLI/ Cumana, avanti i lavori per la seconda galleria Monte Olibano: entro un anno la fine delle opere

POZZUOLI – Proseguono i lavori per l’apertura della seconda galleria Monte Olibano da Dazio a Gerolomini lungo la linea Cumana, a Pozzuoli. A renderlo noto è l’Ente Autonomo Volturno, che fa sapere che questa attività “fa parte dell’intervento per la realizzazione di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche e le relative forniture occorrenti per l’ammodernamento ed il potenziamento del raddoppio della linea Cumana tra le stazioni di Dazio e Cantieri”. Oltre alla realizzazione della nuova galleria di Monte Olibano, l’intervento comprende la nuova galleria Pozzuoli, la nuova stazione di Pozzuoli e la ristrutturazione della stazione di Gerolomini. L’intervento, nel suo complesso, consentirà lo smantellamento della linea storica tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli e quindi la dismissione della attuale linea attraversante il centro di Pozzuoli. Prevista entro un anno la fine dei lavori.