POZZUOLI/ L’assessore Sifo si è dimessa, il suo gruppo politico la ringrazia: «Il tuo lavoro qui lascia una traccia indelebile»

POZZUOLI – Ufficializzate le dimissioni dell’assessore Sabrina Sifo. Come annunciato ieri in anteprima dal nostro giornale, l’assessore con le deleghe all’Avvocatura, al Personale e al Patrimonio del Comune di Pozzuoli ha detto infatti addio alla giunta Manzoni. Pochi minuti fa la nota inviata dal gruppo consiliare Pozzuoli Libera che ringrazia l’ormai ex assessore per il lavoro svolto: «Il gruppo Pozzuoli Libera esprime profondo ringraziamento e sincero apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore Sabrina Sifo, la quale ha recentemente annunciato le sue dimissioni per motivi personali e professionali. Durante il suo mandato, l’assessore Sifo ha contribuito con dedizione e competenza allo sviluppo di iniziative significative per la nostra comunità, impegnandosi con passione nei settori di sua competenza e lavorando costantemente per il bene di Pozzuoli e dei suoi cittadini. La sua professionalità, integrità e il forte impegno verso il nostro comune hanno lasciato un segno indelebile che continuerà a guidare e ispirare il nostro lavoro futuro. Siamo grati per il tempo, l’energia e la visione che Sabrina ha condiviso con noi, arricchendo il nostro percorso amministrativo con il suo prezioso contributo. Mentre le auguriamo il meglio per i suoi progetti futuri, sia a livello professionale che personale, le porte di Pozzuoli Libera rimarranno sempre aperte per lei, nella speranza di poterla accogliere nuovamente in futuro, qualora le circostanze lo permettessero. Grazie, Sabrina, per tutto ciò che hai fatto per Pozzuoli e per aver servito la nostra comunità con tanto amore e dedizione. Il tuo lavoro qui lascia una traccia indelebile e che porteremo avanti con lo stesso impegno che tu hai profuso».