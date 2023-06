POZZUOLI/ “Cristalli” e “Scappare”: arrivano i primi singoli del nuovo progetto di LaFemelle

POZZUOLI – LaFemelle, nome d’arte di Enrica La Femina, giovane cantautrice puteolana ha pubblicato i primi singoli del suo nuovo progetto intitolati “Cristalli” e “Scappare” che si aggiungono al singolo “Colpa del Mare” pubblicato la scorsa estate. Il 17 marzo scorso vi è stata la pubblicazione di Cristalli, produzione di Mario Nasti, che ha come protagonisti del video i membri di una famiglia. Un quadro di alcune drammatiche vicende odierne, e non solo, che apre una parentesi su quella che è la violenza domestica di ogni genere, soffermandosi in particolare sul tema della violenza sulle donne, motivo per cui la cantautrice ha ricevuto il premio “Donna è eccellenza” durante la conferenza tenutasi il 22 marzo a Pozzuoli presso il Rione Terra. La prima presentazione della canzone è avvenuta durante il festival “Radici”. Il 7 Aprile presenta per la prima volta il suo progetto al “Factory Leisure Club” durante una serata tutta dedicata a “LaFemelle”. Il 25 aprile insieme ad una rassegna di artisti ha presentato il suo progetto accompagnata dalla band durante il festival “Kombo Leisure Beach” al Noah. Il primo maggio la Femelle è stata tra gli ospiti dell’evento a Piazza del Plebiscito.

I SUCCESSI – Il 19 maggio pubblica il nuovo inedito “Scappare”, improntato sulla ricerca di sé, tema molto caro all’artista che cerca di portare le proprie esperienze personali nei suoi testi. Il video, girato a Torregaveta, uno dei più belli scenari della nostra terra Flegrea, racconta di uno spaccato tra un “suicidio ideale” ed una “rinascita” rappresentato dal risveglio della sirena, protagonista del video. La cantautrice ha pubblicato il I Atto, lasciando intendere che avverrà la pubblicazione di ulteriori atti. La prima presentazione della canzone è avvenuta durante il Polypop Festival tenutosi il 23 maggio al Duel. Tra i successi de LaFemelle ritroviamo “Rire” in collaborazione con il cantautore Vesuviano, il brano ha riscosso un notevole successo ed è stato inserito in rotazione a radio Marte, dove i due artisti sono stati ospitati da Gianni Simioli e Serena Li calzi durante la trasmissione “La Radiazza”. Vedremo LaFemelle tra i protagonisti dell’evento “Napolindie” il prossimo 2 giugno al Flava Beach organizzato da Gianni Simioli e Lello Ferrillo che hanno selezionato una kermesse di artisti che rappresentano la nostra Napoli. Insomma un’artista tanto legata alla propria terra da sceglierla come sfondo della sua musica.