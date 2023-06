L’INIZIATIVA/ Svago e formazione in officina per i ragazzi del Centro Bambù

CASALNUOVO DI NAPOLI – Lo scorso 26 maggio, presso la sede dell’officina meccanica e parco camper Ptm di Casalnuovo di Napoli (via Siviglia), si è tenuta una giornata di svago e formazione dedicata ai ragazzi disabili del Centro Polifunzionale Piccolo Bambù di San Giorgio a Cremano. I giovani protagonisti, accompagnati dagli operatori del centro e sotto la guida attenta dei fratelli Sposito, hanno ‘scoperto’ i vari modelli di camper presenti nell’ampio piazzale della Ptm e hanno fatto un giro in officina. In particolare, hanno visto da vicino le apparecchiature meccaniche e le strumentazioni per effettuare revisioni e tagliandi e hanno osservato i meccanici al lavoro direttamente sui motori.

I COMMENTI – «È stato toccante vedere i ragazzi divertirsi e imparare, una manifestazione bellissima da riproporre assolutamente. Ringrazio i fratelli Sposito che hanno messo a disposizione gli spazi della Ptm e gli operatori del Centro Polifunzionale il Piccolo Bambù per la professionalità». A parlare è Giuseppe Desiderio, papà di Vincenzo, uno dei tanti giovani che ha preso parte all’iniziativa. «Molti di questi ragazzi sono appassionati di motori – ha concluso Giuseppe – erano molto interessati a scoprire i ‘segreti’ della meccanica». Concluso il giro formativo in officina è partito il momento ludico. A pranzo, infatti, si è tenuto un pranzo a buffet allestito sotto i tendalini dei camper, il tutto accompagnato da musica. «È stato un momento di condivisione molto emozionante – hanno detto i fratelli Sposito (titolari della Ptm) – i ragazzi si sono mostrati interessati ai motori e ai camper, ci hanno fatto tante domande». «Ci piacerebbe riproporre questa manifestazione anche in futuro – hanno concluso – iniziative come queste sono bellissime, i nostri spazi sono sempre a disposizione».