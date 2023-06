Viaggio al Tesoro ‘sbarca’ nell’area flegrea il prossimo weekend per un avventuroso tour tra Quarto e Pozzuoli

POZZUOLI – Veniverso annuncia l’arrivo del Viaggio al Tesoro in due nuove e affascinanti location: l’area Flegrea e l’Agro Aversano. Dopo i grandi successi ottenuti con gli eventi di Caserta, Napoli e il One Day Experience di Procida, l’organizzazione ha deciso di offrire un’esperienza notturna ancora più coinvolgente e avvincente per gli appassionati di gioco e avventura. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra uno dei due eventi, entrambi serali, programmati nel prossimo weekend del 9 e 10 giugno. Il primo evento si svolgerà nell’area Flegrea, nei comuni di Quarto e Pozzuoli, con partenza dal Palaroccia. Il secondo evento avrà luogo nell’Agro Aversano, con partenza dal centro commerciale Medì, toccando località come Teverola, Aversa, Succivo e Cesa. Il Viaggio al Tesoro di Veniverso è un’esperienza unica che ha conquistato il cuore di un pubblico sempre più vasto. Questo evento va oltre la semplice caccia al tesoro, trasformandosi in un avventuroso viaggio attraverso le strade delle città coinvolte. Gli indovinelli, i rebus, i quiz, i rompicapo e i giochi di ogni genere rendono l’esperienza entusiasmante e stimolante per le squadre che si sfidano per raggiungere la meta finale nel minor tempo possibile.

L’EVENTO – Il Viaggio al Tesoro è aperto a squadre composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone, promuovendo l’interazione, il lavoro di squadra, la cooperazione e il sano agonismo. VeniVerso è un’organizzazione napoletana che da oltre 10 anni si dedica a offrire esperienze ludiche uniche, mettendo in gioco l’interazione, l’adrenalina del gioco di squadra e la creatività dei partecipanti. Vincenzo Martino, ideatore di VeniVerso, dichiara entusiasta: «Siamo felici di portare il Viaggio al Tesoro di Veniverso in queste nuove location. L’area Flegrea e l’Agro Aversano offrono un mix perfetto di storia, cultura e bellezza. Il nostro obiettivo è far scoprire ai partecipanti questi luoghi in modo divertente e coinvolgente, mettendo alla prova le loro abilità e la loro creatività. Siamo sicuri che queste edizioni saranno ancora più emozionanti delle precedenti, e non vediamo l’ora di vedere le squadre sfidarsi per conquistare il tesoro delle due località!».