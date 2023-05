POZZUOLI/ Silvia Mignone non è più comandante dei vigili. Ma il sindaco rassicura «Tornerà»

POZZUOLI – Silvia Mignone non è più comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli. Al colonnello è stato annullato il contratto di lavoro per “supposta illegittimità della procedura amministrativa relativa allo scorrimento della graduatoria di merito” con cu l’allora sindaco Vincenzo Figliolia le assegnò l’incarico. Immediatamente Cgil e Uil sollevarono “possibili profili di irregolarità” in merito anche ai titoli in possesso della Mignone, dal 2016 divenuta comandante dopo il pensionamento di Carlo Pubblico. Nella giornata di oggi, il sindaco Gigi Manzini con apposito decreto ha destituito dalla carica la Mignone, che ha perso anche i gradi di colonnello tornando ad indossare quelli di capitano

LE RASSICURAZIONI – Lo stesso sindaco che in mattinata, durante un incontro tenuto presso il comando di Polizia Municipale di via Luciano, davanti a un centinaio di agenti ha dato rassicurazioni sul ritorno della Mignone ai vertici del corpo. “Sarà ancora lei la comandante” anche in virtù del lavoro svolto finora. Nel frattempo la “comandante congelata” è andata in ferie fino al primo luglio e al suo posto prenderà il comando il capitano Ermenegilda Di Giorgio.