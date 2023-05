POZZUOLI/ Caos ad Arco Felice: riceve multa, tenta di investire vigilessa e danneggia le vetture parcheggiate

POZZUOLI – Attimi di tensione poco fa in via I traversa Miliscola, ad Arco Felice, dove un uomo appena uscito da un salone di acconciature maschili ha dato in escandescenza dopo aver visto la propria auto in procinto di essere rimossa dai vigili. Salito nella sua fiat 500, ha tentato poi di investire una vigilessa e ha danneggiato diverse vetture che erano parcheggiate lungo la strada, prima di darsi alla fuga. In questo momento sul posto ci sono diverse pattuglie della Polizia Municipale.

L’IRA DEI RESIDENTI – «Non ne possiamo più, il comune di Pozzuoli ha fatto solo strisce blu e gialle per disabili consentendo a tutti di parcheggiare e lasciando noi residenti senza posti auto – è quanto denuncia Enzo, uno dei residenti – Quanto è accaduto oggi è solo una conseguenza di una situazione diventata insostenibile. Qui dietro viene gente da ogni parte, sembra un porto di mare e dobbiamo anche stare attenti a folli che hanno reazioni violente di questo genere».