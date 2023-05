POZZUOLI/ Alla fine Tozzi «chiama l’assessora Alba Lasorella»

POZZUOLI – Un loop andato avanti per mesi in maniera a tratti quasi compulsiva «Chiama l’assessora Alba Lasorella» la frase ripetuta in ogni commento su pagine Facebook e articoli di giornale in cui si menzionavano problematiche di natura ambientale. Fino allo sbocciare dell’amore – metaforicamente parlando- che ha fatto chiudere i conti con il recente passato a Paolo Tozzi, da tempo consigliere di opposizione “sulla carta” ma che ormai fa l’occhiolino a Gigi Manzoni e alla sua maggioranza (ieri, insieme a Villani, si è astenuto dalla votazione al Bilancio). Per la serie “scurdammece ‘o passato” Tozzi domenica si è fatto ritrarre sorridente insieme alla delegata all’ambiente durante la pulizia di un tratto di spiaggia ad Arco Felice nell’ambito della manifestazione organizzata dall’associazione ambientalista Mare Più.

LA MANIFESTAZIONE – Un momento importante, segnale della vicinanza dei cittadini e delle associazioni locali al tema “mare e spiagge” e che ha visto anche la partecipazione dell’assessora alle attività produttive Titti Zazzaro che insieme a Lasorella e Tozzi ha pulito l’arenile dai rifiuti abbandonati nel corso dei mesi invernali. Presente anche il deputato dei Verdi Francesco Borrelli, ex compagno di partito di Tozzi. Infine la foto che ha sugellato «l’amour»: Tozzi con cappellino e guanto sorridente accanto all’assessora Alba Lasorella.