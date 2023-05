POZZUOLI/ «Siamo ancora in attesa della sanatoria per le case popolari: finora solo propaganda o altro?»

POZZUOLI – «Buongiorno Sig. Direttore vorrei segnalare una situazione ormai vecchia ma che è purtroppo sempre presente nella nostra comunità mi riferisco alla sanatoria delle case popolari…Come dicevo è una situazione ormai vecchia e che sembrava quasi in dirittura d’arrivo con la vecchia amministrazione dove l’ex sindaco Figliolia promise (e su questo c’è un vs articolo di marzo 2022 se non erro) che entro Dicembre (2022) non solo le persone avrebbero ottenuto la suddetta sanatoria, ma, cosa forse anche più importante, avrebbero avuto la possibilità di poter riscattare l’immobile…Forse era la verità, forse solo propaganda ma ora quello che tutti coloro che sono in questa situazione si chiedono.. la nuova amministrazione come intende risolvere (e quando) questa situazione? L’idea di una definitiva sanatoria con la possibilità del riscatto dell’immobile credo che sia la giusta direzione da intraprendere in quanto (specie con il riscatto) toglierà non pochi grattacapi alla stessa amministrazione oltre che un entrata economica dovuto appunto all’acquisto dell’immobile…Premesso che per alcuni edifici bisognerebbe prima attuare un piano di ristrutturazione perché fatiscenti.. costi che comunque verranno recuperati al momento del riscatto ma anche dalla regolarizzazione dei canoni di locazione che dev’essere propedeutica a qualsiasi iniziativa sopra indicata.. Nella speranza che pubblicate quest’osservazione nel vs spazio dedicato e che il Sig. Sindaco Manzoni riesca a risolvere finalmente questa situazione vi porgo.» (Michele Pisano)