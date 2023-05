POZZUOLI/ La dirigente scolastica della Giacinto Diano replica «Autorizzate e poste in essere 75 uscite didattiche»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dalla dirigente scolastica dell’istituto Giacinto Diano di Pozzuoli, Valeria del Vasto in merito alla lettera inviata alla nostra redazione da un genitore di un alunno della III E che ha denunciato la mancata organizzazione di uscite didattiche.

LA REPLICA – «Al genitore della III E che sfoggia una cultura, non da poco, di “didattica esperienziale” – e ce ne compiacciamo – nella lettera non firmata e pubblicata sul sito on-line “Cronaca Flegrea”, sarebbe bastato venire nell’ufficio della Dirigenza per ricevere tutte le informazioni del caso sul perché l’ultima uscita didattica programmata è stata cancellata. (Sindrome da ipergrafia?). Questo Istituto, a tutt’ oggi, ha autorizzato e posto in essere n.75 uscite didattiche.»