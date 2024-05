Giro d’Italia, a Monte di Procida vietata la circolazione su alcune strade

MONTE DI PROCIDA – In occasione del passaggio di tappa del 107.mo Giro d’Italia, messo in calendario per domenica 12 maggio, il Comune di Monte di Procida ha fissato una serie di divieti sul fronte della circolazione. Si dovranno, infatti, rispettare alcune limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale al fine di consentire il corretto svolgimento della competizione. In particolare, dalle ore 12:30 alle ore 18:30, sarà vietata la circolazione dei veicoli a motore sui seguenti tratti di strada: Salita Torregaveta, Corso Garibaldi, Piazza XXVII Gennaio, via Roma fino all’incrocio con via Panoramica e via Panoramica. Dalle ore 13 alle ore 14 è previsto il passaggio del Giro-E (bici elettriche) e dalle ore 15:45 alle ore 17:30 è previsto il passaggio di tappa. Anche il trasporto pubblico locale sarà sospeso, ad eccezione della linea ferroviaria Eav Cumana.