Salute, un’unità mobile attrezzata con mammografo e ambulatori fa tappa a Quarto

QUARTO – Torna la campagna di screening gratuito sul territorio flegreo. L’ASL Napoli 2 Nord rilancia il suo impegno nella prevenzione con un’iniziativa itinerante. Un’unità mobile attrezzata con mammografo, ambulatori e tecnologie all’avanguardia farà tappa anche a Quarto per offrire alla cittadinanza la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite ginecologica e Pap Test per la prevenzione del tumore alla cervice uterina (donne 25-64 anni) e a mammografia per la diagnosi precoce del tumore al seno (donne 50-69 anni). Sarà inoltre possibile ricevere una consulenza gratuita su stili di vita sani e prevenzione HPV; prenotare il vaccino HPV da somministrare successivamente presso i Distretti Sanitari e ricevere il kit per la raccolta del sangue occulto nelle feci. A Quarto l’occasione per prendersi cura di sé in modo semplice e vicino casa si terrà mercoledì 29 maggio presso l’area parcheggio della villa comunale.