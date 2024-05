Giro d’Italia, domenica cambia la viabilità a Pozzuoli

POZZUOLI – In linea con le prescrizioni dettate dalla Prefettura di Napoli e dal Comando di polizia stradale, per domenica 12 maggio, sono state apportate delle modifiche alla viabilità e alla sosta nella città di Pozzuoli, in occasione del Giro d’Italia. A partire dalle 05:30 alle 17:30 è stato istituito il divieto di fermata e di sosta, su entrambi i margini della carreggiata, con prescrizione della rimozione forzata mediante carro attrezzi, esteso anche ad eventuali stalli riservati alla sosta disabili, sulle seguenti strade: via Montenuovo Licola Patria, da confine con il comune di Giugliano in Campania (strada prov.le 303, alt. istituto agrario) e sino ad incrocio con via Cuma Licola; via Cuma Licola; rampa discesa al lago Lucrino; via Circumlago di lago Lucrino; via Italia (ex ristorante La Ninfea); via Miliscola; piazza Aldo Moro; via Campi Flegrei; piazza Capomazza; corso Terracciano; via Anfiteatro; via Solfatara; via San Gennaro Agnano, sino al confine con il comune di Napoli. Dalle 13 alle 17,30 è stato istituito su tali strade divieto di transito e circolazione veicolare nonché divieto di attraversamento pedonale. Stop alla circolazione al transito, dalle 13 alle 17,30, anche in: via Vecchia S. Gennaro; via Vigna; via Mameli; via Oberdan; via Luciano; via Rosini, tratto da via Carmine a via Solfatara; via Montenuovo Licola Patria, tratto discendente da ingresso tunnel a piazza Moro; 1.a trav. Montenuovo Licola Patria; via Cacciapuoti; via Tripergole, tratto verso confluenza su via Miliscola; via Orsa Minore.