POZZUOLI/ Cresce l’attesa per la finale di Coppa della Puteolana: oltre 700 biglietti venduti, striscioni in città «Tutti ad Avellino»

POZZUOLI – Cresce l’attesa per la finalissima di Coppa Campania a Pozzuoli. A due giorni dal match di Avellino sono oltre 700 i biglietti acquistati dai tifosi della Puteolana pronti ad andare in massa allo stadio “Partenio” di Avellino, dove i granata mercoledì pomeriggio affronteranno la Sarnese. Una febbre da finale che ha contagiato tutta la città dove, nel week-end, sono stati affissi striscioni di sostegno e incitamento. «Tutti ad Avellino» e «Tutti al Partenio» insieme ad appelli e post sui social per invitare i tifosi ad acquistare i biglietti per la gara e a utilizzare i pullman messi a disposizione per raggiungere Avellino. I tagliandi saranno disponibili fino alle ore 19:00 di domani, martedì 30 gennaio presso i consueti punti vendita.

