Doppio furto nella notte, nel mirino una grafferia di Licola e una rosticceria di Varcaturo

LICOLA – Notte di furti sulla fascia costiera flegreo-domizia. Svaligiate sia una grafferia di Licola che una rosticceria di Varcaturo. I malviventi hanno fatto irruzione da Graffamm’c , locale inaugurato da poco in via S.Nullo. Il furto è stato perpetrato intorno alle 3:40 del mattino: i banditi sono giunti sul posto a bordo di un’auto di colore grigio. Hanno poi forzato la serranda con dei piedi di porco e si sono fatti spazio nel locale per portare poi via la cassa. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, le cui immagini sono state acquisite dalle forze dell’ordine. Nel corso della notte ignoti hanno svaligiato anche “CasaCucina”, rosticceria e focacceria di Varcaturo portando via il registratore di cassa e un televisore.